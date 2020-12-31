В Петербурге квадратный метр жилья может подорожать на 20 тысяч рублей

Главной причиной стало то, что почти все стройматериалы выросли в цене в 1,5 — 3 раза.

В воскресенье, 20 июня, стало известно, что квадратный метр жилья в Петербурге может подорожать. Рост цен на стройматериалы стал причиной изменения цен на рынке недвижимости.

Как рассказали эксперты Центра оценки и аналитики "Бюллетень недвижимости", в среднем на первичном рынке квадрат стоил 170,1 тысячу рублей в конце мая. При этом, до конца года цена на метр может вырасти на 20 тысяч рублей. Главной причиной стало то, что почти все стройматериалы выросли в цене в 1,5 — 3 раза. Так, стоимость арматуры, железа, а также утеплителей выросла в 2 раза, а на фанеры для опалубки — в 3 раза.

Отказ от госконтрактов многих девелоперов стал еще одной причиной увеличения стоимости жилья стало. Директор холдинга "РСТИ" Валентина Калинина отмечает, что ФЗ-44 о госзакупках позволяет увеличивать стоимость госконтракта на 10%, не проводя тендер.

Недавно Piter.tv писал, что с начала года в Петербурге на 8% подорожала "вторичка". Аналитики заявили, что с января по апрель средняя цена за квадратный метр выросла на 7,86%, а это 14 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что продажи жилья в новостройках Ленобласти резко сократились.

Фото: Piter.tv