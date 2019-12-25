Продажи жилья в новостройках Ленобласти резко сократились

Льготная ипотека не смогла нивелировать ущерб пандемии.

Аналитики сообщили о сокращении продаж жилья в новостройках Ленинградской области на четверть, по сравнению с докризисным периодом. Об этом сообщил портал nsp.ru.

Цены на квартиры за два года выросли с 2,9 миллионов до 4,4 миллионов рублей в среднем. Программа льготной ипотеки не смогла нивелировать ущерб от пандемии коронавируса. Судя по данным Росреестра, количество договоров долевого участия за январь-май 2021 года сократилось на 25% по сравнению с 2019 годом, тогда было оформлено 13080 договоров, а на данный момент зарегистрировано всего 9831 ДДУ. За полгода в 2020 году заключили 7013 договоров.

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Фото: Piter.tv