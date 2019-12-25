  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Продажи жилья в новостройках Ленобласти резко сократились
Сегодня, 11:29
108
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Продажи жилья в новостройках Ленобласти резко сократились

0 0

Льготная ипотека не смогла нивелировать ущерб пандемии.

Аналитики сообщили о сокращении продаж жилья в новостройках Ленинградской области на четверть, по сравнению с докризисным периодом. Об этом сообщил портал nsp.ru. 

Цены на квартиры за два года выросли с 2,9 миллионов до 4,4 миллионов рублей в среднем. Программа льготной ипотеки не смогла нивелировать ущерб от пандемии коронавируса. Судя по данным Росреестра, количество договоров  долевого участия за январь-май 2021 года сократилось на 25% по сравнению с 2019 годом, тогда было оформлено 13080 договоров, а на данный момент зарегистрировано всего 9831 ДДУ. За полгода в 2020 году заключили 7013 договоров. 

Ранее мы писали, что эксперт рассказал, почему в России дорожает жилье.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, недвижимость
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии