Эксперт рассказал, почему в России дорожает жилье

При этом падает активность покупателей жилья.

Управляющий партнер юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения "Партии роста" Алексей Головченко рассказал ИА REGNUM, что в России падает активность покупателей жилья. Такая ситуация складывается, по его мнению, из-за повышения ипотечной ставки, а также из-за снижения объема региональной льготной ипотеки до 3 млн рублей.

К тому же цены на недвижимость ощутимо возросли, а вместе с ними и ежемесячные платежи по ипотеке, став дорогими для среднестатистической российской семьи, несмотря на действие льготной ипотеки. Доходы населения не выросли, гражданам негде брать дополнительные ресурсы для выплаты крупных для них ипотечных платежей, — сказал он.

Головченко считает, что цены на жилье стали выше в том числе из-за подорожания всех строительных материалов. Он отмечает, что стоимость металла, цемента и дерева выросла в 2-3 раза.

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