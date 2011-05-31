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С начала года в Петербурге на 8% подорожала "вторичка"
Сегодня, 17:57
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С начала года в Петербурге на 8% подорожала "вторичка"

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С января по апрель средняя цена за квадратный метр выросла на 7,86%, а это 14 тыс. рублей.

С начала этого года в Петербурге на 8% подорожала вторичная недвижимость. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в пресс-службе агентства недвижимости "Дарко". 

Аналитики заявили, что с января по апрель средняя цена за квадратный метр выросла на 7,86%, а это 14 тыс. рублей. Значительный рост ощутим в Петроградском, Центральном и Невском районах. 

Генеральный директор компании Юрий Загоровский объяснил, с чем связан рост цен в вышеперечисленных локациях. По его словам, именно в этих районах почти не осталось места под застройку и "каждый метр там на вес золота".

Ранее мы писали, что Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье.

Фото: Piter.tv

Теги: аналитика, вторичная недвижимость, рост цен
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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