Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Петербург занял пятое место по росту цен за 2020 год.

Петербург по итогам 2020 года занял пятое место в мире по росту цен на жилье, прибавив 25,4%, Москва оказалась на седьмой позиции с приростом в 21,1%. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank.

Тройку мировых лидеров по темпам роста цен на жилье, по данным компании, сформировали турецкие Анкара (+30,2%), Измир (+29,4%) и Стамбул (+27,9%). Четвертое место занял новозеландский Окленд (+26,4%).

По данным экспертов, в Петербурге цены выросли из-за замедления строительства и сокращения объема предложений на рынке недвижимости.

Также в Петербурге продолжает дорожать вторичная недвижимость.

Фото: Piter.tv