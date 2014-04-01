Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Петербург по итогам 2020 года занял пятое место в мире по росту цен на жилье, прибавив 25,4%, Москва оказалась на седьмой позиции с приростом в 21,1%. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank.
Тройку мировых лидеров по темпам роста цен на жилье, по данным компании, сформировали турецкие Анкара (+30,2%), Измир (+29,4%) и Стамбул (+27,9%). Четвертое место занял новозеландский Окленд (+26,4%).
По данным экспертов, в Петербурге цены выросли из-за замедления строительства и сокращения объема предложений на рынке недвижимости.
Также в Петербурге продолжает дорожать вторичная недвижимость.
Фото: Piter.tv
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