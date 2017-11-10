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В Петербурге продолжает дорожать вторичная недвижимость
Сегодня, 20:19
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kraratau27

В Петербурге продолжает дорожать вторичная недвижимость

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С февраля месяца этого года цены на вторичное жильё выросли на 2%.

В Петербурге продолжает дорожать вторичная недвижимость. С февраля месяца этого года цены на вторичное жильё выросли на 2%. Таким образом, стоимость квадратного метра составляет порядка 157 тыс. рублей. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщили в ЦИАН. 

По данным ЦИАНа, средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в городах-миллионниках на март месяц составляет около 89 тыс. рублей. 

Эксперты считают, что в скором времени рост цен на рынке недвижимости должен замедлиться. Поскольку увеличение ключевой ставки приведёт к снижению доступности ипотеки. 

Ранее мы писали, что стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге. 

Фото: pixabay

 

Теги: ипотека, недвижимость
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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