В Петербурге продолжает дорожать вторичная недвижимость. С февраля месяца этого года цены на вторичное жильё выросли на 2%. Таким образом, стоимость квадратного метра составляет порядка 157 тыс. рублей. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщили в ЦИАН.
По данным ЦИАНа, средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в городах-миллионниках на март месяц составляет около 89 тыс. рублей.
Эксперты считают, что в скором времени рост цен на рынке недвижимости должен замедлиться. Поскольку увеличение ключевой ставки приведёт к снижению доступности ипотеки.
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Фото: pixabay
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