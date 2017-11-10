С февраля месяца этого года цены на вторичное жильё выросли на 2%.

В Петербурге продолжает дорожать вторичная недвижимость. С февраля месяца этого года цены на вторичное жильё выросли на 2%. Таким образом, стоимость квадратного метра составляет порядка 157 тыс. рублей. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщили в ЦИАН.

По данным ЦИАНа, средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в городах-миллионниках на март месяц составляет около 89 тыс. рублей.

Эксперты считают, что в скором времени рост цен на рынке недвижимости должен замедлиться. Поскольку увеличение ключевой ставки приведёт к снижению доступности ипотеки.

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