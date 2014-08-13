Стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

На вторичном рынке недвижимости Петербурга можно увидеть около 200 вариантов до 3 млн рублей.

Самая бюджетная квартира на рынке недвижимости Петербурга обойдется в 1,5 млн рублей. Об этом рассказал глава компании "Только Лучшая Недвижимость" Алексей Лякин "Невским Новостям" 22 марта.

Самая дешевая квартира в Петербурге находится на Васильевском острове. Ее площадь - всего 11 метров. Когда-то она была комнатой в коммуналке, но владельцы переделали ее в студию. Идти от метро до дома, где находится квартира, всего 10 минут.

Однако Алексей Лякин предупреждает, что переделанные из комнат квартиры-студии в 95% случаев не имеют статуса отдельной квартиры, а являются долями.

Эксперт отметил, что на рынке вторичной недвижимости города около 200 объектов стоят не более 3 млн рублей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что самыми маленькими в РФ оказались квартиры в Петербурге и Ленобласти.

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