Самыми маленькими в РФ оказались квартиры в Петербурге и Ленобласти

В двух регионах – большая доля однокомнатных квартир.

Самыми маленькими в России оказались квартиры в Петербурге и Ленинградской области. Такой вывод можно сделать из исследования Минстроя страны. Ведомство подсчитало среднюю площадь жилья в разных регионах страны – в Ленобласти средняя площадь квартиры составила 38,9 кв.м, а в Северной столице – 44,6 "квадратов".

В двух регионах – большая доля однокомнатных квартир, в Петербурге эта доля составляет 64% от всего строящегося жилья, а в 47 регионе – 74%.

Превышают площадь жилья в двух регионах показатели Москвы и Подмосковья – средняя площадь жилья в этих регионах составила 56,2 и 47,8 кв.м соответственно.

Ранее мы сообщали о том, что на Курской улице построят жилой комплекс бизнес-класса за 4,5 млрд рублей.

Фото: Piter.tv