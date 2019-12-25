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В СК подтвердили, что у Мизулиной нет двойного гражданства
Сегодня, 13:51
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matveyvn

В СК подтвердили, что у Мизулиной нет двойного гражданства

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Сейчас проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств распространения недостоверной информации.

В Следственном комитете России подтвердили, что у сенатора Елены Мизулиной нет двойного гражданства. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу члена Совета Федерации.

Там сказано, что сейчас проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств распространения недостоверной информации. Устанавливаются распространяющие её лица.

Ранее мы писали, что СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства Мизулиной. Позже следователи запросили у Бельгии информацию о двойном гражданстве сенатора.

Фото: pixabay.com

Теги: двойное гражданство, елена мизулина, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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