В СК подтвердили, что у Мизулиной нет двойного гражданства

Сейчас проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств распространения недостоверной информации.

В Следственном комитете России подтвердили, что у сенатора Елены Мизулиной нет двойного гражданства. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу члена Совета Федерации.

Там сказано, что сейчас проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств распространения недостоверной информации. Устанавливаются распространяющие её лица.

Ранее мы писали, что СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства Мизулиной. Позже следователи запросили у Бельгии информацию о двойном гражданстве сенатора.

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