В СК подтвердили, что у Мизулиной нет двойного гражданства

В Следственном комитете России подтвердили, что у сенатора Елены Мизулиной нет двойного гражданства. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу члена Совета Федерации.
Там сказано, что сейчас проводится расследование для выяснения причин и обстоятельств распространения недостоверной информации. Устанавливаются распространяющие её лица.
Ранее мы писали, что СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства Мизулиной. Позже следователи запросили у Бельгии информацию о двойном гражданстве сенатора.
Фото: pixabay.com
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