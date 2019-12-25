  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Следователи запросили у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Сегодня, 16:20
113
matveyvn

Следователи запросили у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной

0 0

Сама сенатор данные факты опровергала.

Следственный комитет России запросил у посольства Бельгии информацию о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом пишет издание Baza.

Сотрудники СК планируют выяснить — правда ли сенатор связана с данным государством. По данным Baza, следователи планируют опросить журналистов, которые писали о двойном гражданстве российского сенатора — сотрудников СК интересуют источники информации.

Напомним, публикации о том, что у Мизулиной есть вид на жительство в Бельгии, появились в "Экспресс-газете" и телеграм канале "Небожена". Сама сенатор данные факты опровергала.

Ранее СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства Мизулиной.

Теги: мизулина, следственный комитет, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии