СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства Мизулиной

Сенатор направила запрос в Генпрокуратуру.

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Елены Мизулиной, члена Совета Федерации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что проверка проводится по факту появления данных негативных публикаций, но официально эту информацию пока не подтверждали.

До этого в СМИ и телеграм-каналах появились материалы о том, что у Елены Мизулиной есть вид на жительство в Бельгии. Сенатор назвала информацию фейком и направила запрос в Генпрокуратуру по факту распространения недостоверных сведений.

Ранее ФСБ предотвратила контрабанду драгметаллов из России в Германию.