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СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства Мизулиной
Сегодня, 16:22
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matveyvn

СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства Мизулиной

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Сенатор направила запрос в Генпрокуратуру.

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Елены Мизулиной, члена Совета Федерации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что проверка проводится по факту появления данных негативных публикаций, но официально эту информацию пока не подтверждали.

До этого в СМИ и телеграм-каналах появились материалы о том, что у Елены Мизулиной есть вид на жительство в Бельгии. Сенатор назвала информацию фейком и направила запрос в Генпрокуратуру по факту распространения недостоверных сведений.

Ранее ФСБ предотвратила контрабанду драгметаллов из России в Германию.

Теги: двойное гражданство, мизулина, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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