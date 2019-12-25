Были найдены автокатализаторы с платиной, палладием и родием.

ФСБ предотвратила контрабанду драгметаллов из России в Германию. Сотрудники спецслужбы вместе с полицейскими задержали группировку из России и Литвы, которая готовила вывоз драгоценных металлов за границу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным службы, в Смоленской области на границе с Белоруссией был остановлен грузовик, который ехал в Литву. Во время досмотра сотрудники нашли 21 мешок общей массой более 11 тонн. Внутри были перемолотые катализаторы для авто, в состав которых входят драгоценные металлы.

ФСБ считает, что контрабандный канал шёл из России в Германию — предполагался транзитный путь из Белоруссии в Литву. Задержанные вывозили платину, палладий и родий. Родий считается одним из самых редких драгметаллов в мире.

После сотрудники спецслужбы обыскали офисы подозреваемых в Московской области. Они нашли и изъяли золото и серебро общей массой более 162-х килограммов. Также были найдены автокатализаторы с платиной, палладием и родием, которые оценивают более чем в 10 миллионов рублей.

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