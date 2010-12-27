  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В СКА перешел голкипер Иван Налимов
Сегодня, 19:39
121
EvaRaskol

В СКА перешел голкипер Иван Налимов

0 0

Ранее хоккеист играл за "Сочи".

В петербургский СКА перешел голкипер из команды "Сочи" Иван Налимов, сообщили в пресс-службе команды. В обмен на Налимова южане получили права на вратаря Ивана Просветова. 

Отмечается, что в 2011 году Налимов был выбран СКА на драфте КХЛ под 12-м номером. Кроме того, спортсмен выступал за команды "СКА-1946", "Адмирал", "Сибирь", "Салават Юлаев", "Куньлунь Ред Стар" и "Авангард", участвовал в ЮЧМ-2012. В 2014 году Налимов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

Ранее Piter.TV сообщал, что стал известен календарь игр СКА в новом сезоне КХЛ.

Фото: ska.ru

Теги: ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии