Стал известен календарь игр СКА в новом сезоне КХЛ

Хоккейная осень для Петербурга откроется выездным матчем в Магнитогорске.

В четверг, 11 июля, стало известно полное расписание матчей петербургского хоккейного клубв СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщила gazeta.spb.

Известно, что для армейцев чемпионат начнется с выездной серии. После игры с "Металлургом" 2 сентября ожидаются встречи с "Трактором" и "Автомобилистом". Первая домашняя встреча для СКА состоится во вторник, 10 сентября. Соперником станет новосибирская "Сибирь".

Первые матчи со своими самыми принципиальными соперниками армейцы Петербурга проведут дома 23 сентября (ЦСКА) и 7 октября (московский "Спартак").

Отметим, что в новом сезоне у петербургского клуба будет новый главный тренер. Им стал Алексей Кудашов, который сменил на этом посту Илью Воробьева.

Клуб, который дошел до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне, ожидают перемены. Например, недавно состав армейцев пополнил Владимир Ткачев, а тренером вратарей в лагере развития СКА назначен в прошлом знаменитый голкипер Николай Хабибуллин.

Фото: vk.com/ska