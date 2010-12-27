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Стал известен календарь игр СКА в новом сезоне КХЛ
Сегодня, 19:30
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arteliseev

Стал известен календарь игр СКА в новом сезоне КХЛ

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Хоккейная осень для Петербурга откроется выездным матчем в Магнитогорске.

В четверг, 11 июля, стало известно полное расписание матчей петербургского хоккейного клубв СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщила gazeta.spb

Известно, что для армейцев чемпионат начнется с выездной серии. После игры с "Металлургом" 2 сентября ожидаются встречи с "Трактором" и "Автомобилистом". Первая домашняя встреча для СКА состоится во вторник, 10 сентября. Соперником станет новосибирская "Сибирь".

Первые матчи со своими самыми принципиальными соперниками армейцы Петербурга проведут дома 23 сентября (ЦСКА) и 7 октября (московский "Спартак").

Отметим, что в новом сезоне у петербургского клуба будет новый главный тренер. Им стал Алексей Кудашов, который сменил на этом посту Илью Воробьева.

Клуб, который дошел до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне, ожидают перемены. Например, недавно состав армейцев пополнил Владимир Ткачев, а тренером вратарей в лагере развития СКА назначен в прошлом знаменитый голкипер Николай Хабибуллин. 

Фото: vk.com/ska

Теги: кхл, расписание, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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