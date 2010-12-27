Николай Хабибулин назначен тренером вратарей в лагере развития СКА

Олимпийский чемпион будет обучать шестерых голпикеров клуба.

Олимпийский чемпион 1992 года Николай Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА, сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Хабибулин за свою карьеру играл в "Виннипег", "Финикс", "Тампу", "Чикаго" и "Эдмонтон". Хоккеист провел 799 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Отмечается, что лагере развития СКА примут участие шесть голкиперов системы клуба: Петр Кочетков, Алексей Мельничук, Никита Мельничук, Ярослав Аскаров, Дмитрий Николаев и Евгений Хвостов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в сезоне 2019/20 "СКА" будет играть на обновленной площадке.

Фото: @hcSKA / twitter