Во вторник, 9 июля, стало известно о том, что Воробьев покинул пост главного тренера СКА и сборной России. Об этом сообщают в пресс-службе клуба.
Известно, что место главного тренера займет помощник Воровьева - Алексей Кудашов.
Под руководством Ильи Воровьева СКА дошел до финала Западной конференции. Кроме того, с его помощью сборная России заняла третье место на чемпионате мира.
Ранее мы сообщали о том, что футболист Алексей Сутормин дал первое интервью после возвращения в Петербург.
Видео:СКА
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