Его сменит его помощник Алексей Кудашов.

Во вторник, 9 июля, стало известно о том, что Воробьев покинул пост главного тренера СКА и сборной России. Об этом сообщают в пресс-службе клуба.

Известно, что место главного тренера займет помощник Воровьева - Алексей Кудашов.

Под руководством Ильи Воровьева СКА дошел до финала Западной конференции. Кроме того, с его помощью сборная России заняла третье место на чемпионате мира.

Ранее мы сообщали о том, что футболист Алексей Сутормин дал первое интервью после возвращения в Петербург.

Видео:СКА