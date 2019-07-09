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Вчера, 22:13
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Воробьев покинул пост главного тренера СКА и сборной России

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Его сменит его помощник Алексей Кудашов.

Во вторник, 9 июля, стало известно о том, что Воробьев покинул пост главного тренера СКА и сборной России. Об этом сообщают в пресс-службе клуба. 

Известно, что место главного тренера займет помощник Воровьева - Алексей Кудашов. 

Под руководством Ильи Воровьева СКА дошел до финала Западной конференции. Кроме того, с его помощью  сборная России заняла третье место на чемпионате мира.

Ранее мы сообщали о том, что футболист Алексей Сутормин дал первое интервью после возвращения в Петербург.

Видео:СКА

Теги: илья воробьев ска, ска, спорт
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей, Тема дня,

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