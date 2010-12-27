Владимир Ткачев подписал 2-летний контракт со СКА

Хоккеист был в составе клуба в сезоне-2015/16.

Владимир Ткачев вернулся в СКА. Об этом хоккейный клуб сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее 23-летний хоккеист уже выступал за команду. Это было в сезоне-2015/16. В СКА Ткачева считают одним из самых востребованных нападающих в России.

"Напомним, права на Ткачева армейцы получили в результате обмена с "Салаватом Юлаевы"", отдав за него права на Никиту Сошникова", - написали в Twitter.

Контракт с форвардом подписали на два года. Он будет действовать до конца сезона-2020/21.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Воробьев покинул пост главного тренера СКА и сборной России.

Фото: ska.ru