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Владимир Ткачев подписал 2-летний контракт со СКА
Сегодня, 13:10
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nadezhda_sib

Владимир Ткачев подписал 2-летний контракт со СКА

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Хоккеист был в составе клуба в сезоне-2015/16.

Владимир Ткачев вернулся в СКА. Об этом хоккейный клуб сообщил на своей странице в Twitter. 

Ранее 23-летний хоккеист уже выступал за команду. Это было в сезоне-2015/16. В СКА Ткачева считают одним из самых востребованных нападающих в России. 

"Напомним, права на Ткачева армейцы получили в результате обмена с "Салаватом Юлаевы"", отдав за него права на Никиту Сошникова",

- написали в Twitter. 

Контракт с форвардом подписали на два года. Он будет действовать до конца сезона-2020/21. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Воробьев покинул пост главного тренера СКА и сборной России

Фото: ska.ru

Теги: владимир ткачев, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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