СКА: главным тренером стал Алексей Кудашов

Кудашов подвинул Воробьева не только с должности в СКА, но и занял место в тренерском штабе сборной России.

В пресс-службе СКА объявили нового главного тренера команды. Должность занял Алексей Кудашов. Он же является главным тренером и сборной России по хоккею. В прошлом сезоне Кудашов трудился в штабе Ильи Воробьева. В его зону ответственности было следить за атакующими действиями спортсменов. Специалисты заявили, что за защиту и оборону будет по-прежнему отвечать Анвар Гатиятулин. Также команда пополнилась новым начальником. В состав тренеров вошел Игорь Ефимов.

Известно, что ранее Кудашов руководил "Атлантой" в период с 2013 по 2015 года, а после - "Локомотивом", вплоть до 2017 года.

Клуб благодарит за работу Илью Воробьева, который трудился в должности главного тренера в минувшем сезоне. говорится в сообщении

Напомним, что бывший главный тренер "армейцев" Илья Воробьев покинул пост в июле 2019 года. Он проработал в команде больше года. Болельщики предполагали, что он не уйдет из СКА, а перейдет на новую позицию. ОДнако, днем 10 июля в клубе официально объявили об отставке.

Фото: Вконтакте/СКА