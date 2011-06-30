В СИЗО отправили главу отдела закупок Василеостровского района

В пятницу, 18 ноября, главу отдела закупок Василеостровского района Петербурга Марину Калинину отправляли под арест. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что в период с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года Калинина и другие должностные лица заключила госконтракты на охрану медицинских учреждений с одними и теми же компаниями. Всего в среду были задержаны пять человек по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий".

Калинина отрицает свою причастность. Суд отправил ее под стражу до 16 января 2023 года.

Напомним, что замглавы Василеостровского района Игоря Пономарева задержали в Петербурге. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В эту субботу чиновнику было предъявлено обвинение. Однако подозреваемый вину не признал. Адвокат чиновника просил избрать вместо реального ареста домашний, залог или подписку и невыезде и надлежащем поведении. Но защитнику отказали. Пономарев официально трудоустроен. Проживает в квартире вместе с женой, тремя детьми и родителями-инвалидами. На работе его характеризуют положительно, он имеет награды и грамоты.

Ранее После обысков в администрации Василеостровского района задержаны пятеро. Известно, что правоохранители отправились в отдел закупок, где изъяли документы.

Фото: Piter.tv

