В СФ объяснили, почему конфликт России и НАТО в Сирии маловероятен

Об этом рассказал Алексей Кондратьев.

В Совете Федерации объяснили, почему конфликт России и НАТО в Сирии маловероятен. Об этом "РИА Новостям" заявил член международного комитета Алексей Кондратьев.

Спикер пояснил, что никто не решится пойти против ядерной державы. Однако политика Турции на территории Сирии сейчас является двоякой. Анкара исторически рассматривает страну как часть Османской империи. В стране много сторонников идеи по экспансии приграничных территорий Сирии. Однако нельзя исключать интересы по обогащению нефтью, проблемы с курдами и поддержку "братьев-мусульман".

Ранее Белоруссия заявила о тревоге из-за сценария НАТО с ядерным ударом по республике.