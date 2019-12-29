Назарук также выразил тревогу из-за учений альянса вблизи от России и Белоруссии.

Белоруссия заявила о тревоге из-за сценария НАТО с ядерным ударом по республике. Посол Игорь Назарук в ходе круглого стола на тему роли Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечении безопасности в Кавказском регионе напомнил, что Белоруссия объявила себя безъядерной страной.

Назарук также выразил тревогу из-за учений альянса вблизи от России и Белоруссии. Власти республики обратили внимание на установку элементов противоракетной обороны около границ. В НАТО это аргументируют борьбой с иранской ядерной угрозой. Назарук отметил, что во время отсутствия угрозы альянс наращивает активность, а не наоборот.

Напомним, ранее Лукашенко высказался по поводу интеграции Белоруссии и России.

Видео: OP Info, Rumoaohepta7, Минобороны России, Sevastopol Life