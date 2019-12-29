Лукашенко высказался по поводу интеграции Белоруссии и России

При Ельцине, говорит, было лучше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал идею интеграции России и Белоруссии. По его словам, Белоруссия готова к ней на классических принципах, без понуждения.

Об этом он сказал на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

- И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии, — добавил глава Белоруссии.

Лукашенко считает, что интеграция дух стран началась ещё во время президентства Ельцина.

- Он начал интеграцию России и Белоруссии, экономик, жизни людей и так далее, - сказал Александр Григорьевич.

И добавил, что когда Россия разбогатела, "начались непонятные толкотня и возня".

Ранее Лукашенко настаивал, что договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.

Видео: YouTube / CTVBY