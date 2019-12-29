Лукашенко высказался по поводу интеграции Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал идею интеграции России и Белоруссии. По его словам, Белоруссия готова к ней на классических принципах, без понуждения.
Об этом он сказал на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
- И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии, — добавил глава Белоруссии.
Лукашенко считает, что интеграция дух стран началась ещё во время президентства Ельцина.
- Он начал интеграцию России и Белоруссии, экономик, жизни людей и так далее, - сказал Александр Григорьевич.
И добавил, что когда Россия разбогатела, "начались непонятные толкотня и возня".
Ранее Лукашенко настаивал, что договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Видео: YouTube / CTVBY
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