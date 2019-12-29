Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти

РФ собирается выплатить Белоруссии 300 млн.

Александр Лукашенко настаивает, что договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти. Об этом политик заявил агентству Sputnik Беларусь в рамках Евразийской экономической комиссии.

Не успели договориться, что они нам за счет премий или там чего-то… компенсируют снижение этой пошлины прокомментировал спикер

По мнению президента Белоруссии, сейчас министры трактуют соглашение по-своему. Хотя главы государств обсуждали именно то, о чем ранее говорил Лукашенко. Он настаивает, что Россия согласилась компенсировать 300 млн из-за убытков от налогового маневра.

Ранее пять российских нефтяных компаний поставят Белоруссии нефть без премии.

Видео: YouTube/CTVBY