В СБУ сообщили об убийстве члена первой делегации Украины на переговорах с Россией

Жертвой стал депутат, якобы подозреваемый в госизмене.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил об убийстве члена первой "гомельской" делегации Киева Дениса Киреева, который принимал участие в переговорах с российской стороной. По мнению политика, преступление лежит на сотрудниках Службы безопасности Украины.

Киреев — человек Клюевых (Андрея Клюева, секретаря СНБО Украины в 2012-2014 годах)... Каким образом он попал в состав делегации по переговорам с оккупантами — очень хочется выяснить у офиса президента? Александр Дубинский, депутат Украины

Местные журналисты из издания "Обозреватель" подтвердили данные о гибели парламентария. В СМИ напомнили о том, что Киреева подозревали в государственной измене. При этом официальных сведений относительно данного обвинения нет. Уточняется, что до 2014 года Киреев работал в банковском секторе, а также входил в руководящие круги Ощадбанка и Укрэксимбанка.

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Фото: Telegram / Александр Дубинский