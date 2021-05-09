Песков: планы США ограничить использование нефти из РФ могут перекосить мировые рынки

В Кремле заметили, что решение Вашингтона будет иметь серьезные последствия.

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков считает, что американские планы по ограничению использования российской нефти могут перекосить мировые рынки. Такое мнение чиновник высказал на регулярном брифинге с журналистами в Кремле. Спикер предупредил США о серьезных последствиях после их решения.

Тема, которую мы тщательно отслеживаем…Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки. Это не может не иметь достаточно серьезных последствий. Внимательно наблюдаем за развитием ситуации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

На брифинге 4 марта специальный председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз объявила прессе о том, что США рассматривают возможность ограничить использование российской нефти. Однако страна не хочет предпринимать никаких шагов, которые нанесли бы удар по глобальной системе энергетических носителей. Вашингтон импортирует не так много ресурсов из РФ, но могут еще больше снизить потребление.

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Фото: YouTube / Россия-24