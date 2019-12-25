В Германии считают остановку "Северного потока-2" необходимостью.

Шольц: ФРГ подготовилась к тому, чтобы закупать газ не только у России. Такое заявление в эфире местного телеканала ZDF сделал немецкий канцлер. Он рассказал, что европейская страна будет получать энергетические ресурсы и от других поставщиков. При этом чиновник объяснил прессе, что Германия как и раньше закупает у российской стороны природный газ, уголь и нефть.

Поскольку мы не наивны, то, с одной стороны, ввели регулирование, но в то же время заранее подготовились к ситуации, при которой могут возникнуть трудности…будем закупать газ у других поставщиков, продолжим поступать аналогичным образом. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Относительно проекта "Северный поток - 2" Олаф Шольц уточнил, что решение о приостановке сертификации газопровода было принято властями своевременно. Он напомнил, что говорит о долгосрочном проекте, реализацию которого продвигали несколько немецких правительств. По словам канцлера, некоторые не вполне ясно осознают, что ФРГ получает энергетические ресурсы из Норвегии, Нидерландов и России. В настоящее время газ поступает сразу по нескольким веткам трубопроводов - через территорию Украины, Белоруссии, Польши и акватории Балтийского моря (четвертая труба - "Северный поток-2". По словам Шольца, решение о приостановки проекта диктуется необходимостью.

Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине.

Фото и видео: YouTube / ZDF