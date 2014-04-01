Подпольная лаборатория находилась в деревне Павелково.

В Рязанской области изъяли наркотики на полмиллиарда рублей. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чиновница отметил, что запрещенных веществ на общую сумму в 560 млн рублей хватило бы на 280 тысяч доз. В полиции уточнили, что операция проводилась при поддержке ФСБ и подразделения "Гром". Подпольная лаборатория находилась в деревне Павелково Михайловского района. Предположительно, поставки наркотиков производились на территории Самарской, Липецкой, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областях, в Татарстане и Чувашии. В этих субъектах РФ оперативники нашли тайники-закладки, в которых находилось более 10 кг запрещенных веществ. Клиентам товар поставлялся при помощи интернета.

В ходе обследования обнаружено лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

В Telegram-канале LifeShot добавили, что одним из задержанных оказался 21-летний уроженец Тульской области. Его поймали по дороге в деревню, где располагалась нарколаборатория. У молодого человека с собой было несколько контейнеров с запрещенным товаром.

Злоумышленница помогла петербургской студентке избавиться от "порчи" за 42 тыс. рублей.

Видео: YouTube / МВД России

