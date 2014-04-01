Злоумышленница помогла петербургской студентке избавиться от "порчи" за 42 тыс. рублей

За свои услуги она попросила не только деньги, но и ювелирные украшения.

Полиция Петербурга 29 марта задержала женщину, которая обманным путем получила от 19-летней студентки около 42 тыс. рублей. Представительница кочевого народа приехала в Северную столицу из Карелии, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По версии оперативников, злоумышленница имитировала беременность и вошла в доверие к потерпевшей. Она убедила девушку, что на нее наложена порча и предложила свои "магические услуги". В качестве оплаты труда женщина попросила ювелирные украшения и 41900 рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полицейские предполагают, что это не единственное преступление задержанной. Ранее она была судима за кражу и мошенничество.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что блокадница отдала мастеру за ремонт планшета почти 49 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО