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Злоумышленница помогла петербургской студентке избавиться от "порчи" за 42 тыс. рублей

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За свои услуги она попросила не только деньги, но и ювелирные украшения.

Полиция Петербурга 29 марта задержала женщину, которая обманным путем получила от 19-летней студентки около 42 тыс. рублей. Представительница кочевого народа приехала в Северную столицу из Карелии, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

По версии оперативников, злоумышленница имитировала беременность и вошла в доверие к потерпевшей. Она убедила девушку, что на нее наложена порча и предложила свои "магические услуги". В качестве оплаты труда женщина попросила ювелирные украшения и 41900 рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". 

Полицейские предполагают, что это не единственное преступление задержанной. Ранее она была судима за кражу и мошенничество. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что блокадница отдала мастеру за ремонт планшета почти 49 тысяч рублей. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: магические услуги, мошенничество, порча, цыганка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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