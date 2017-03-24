  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ростуризме заявили о перегрузке Черноморского побережья
Сегодня, 10:12
86
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В Ростуризме заявили о перегрузке Черноморского побережья

0 0

Причина - ограничение авиасообщения с другими странами и нехватка отелей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о предельной загруженности курортов, расположенных в районе Черного Моря. Об этом информируют "Известия".

По ее словам, причиной такого большого спроса стало ограничение авиаперелетов за рубеж из-за пандемии COVID-19. Другой причиной загруженности курортов стал дефицит качественных и современных отелей. Догузова подчеркнула, основной задачей на ближайшие годы является увеличение числа таких мест проживания россиян на отдыхе.

Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах.

Зарина Догузова, глава Ростуризма

По ее словам, до 2024 года планируется создать не менее 20 тысяч новых современных номеров в зоне курортов. Догузова отметила, в настоящее время стоимость проживания в отелях и гостиницах Сочи увеличилась на 90 процентов.

Ранее в Ростуризме допустили восстановление авиасообщения с Турцией к июлю. 

Фото: pixabay.com


 

Теги: зарина догузова, отдых в сочи, ростуризм, сочи, черное море
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии