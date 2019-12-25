В Роструде уточнили правила отстранения непривитых сотрудников

В ведомстве заявили, отстранение от работы без сохранения зарплаты непривитых сотрудников является законным.

Роструд уточнил правила отстранения невакцинированных от COVID-19 сотрудников, об этом информирует издание "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в ассоциацию НК "Объединение корпоративных юристов".

В данном письме сообщается, что работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника, который не прошел курс вакцинации от COVID-19, без сохранения заработной платы. Речь идет и о тех, кто работает дистанционным образом и при этом не имеют медотвода от прививки.

Отстранение от работы должно быть оформлено с 15 августа. Однако для этого работодатель должен запросить у сотрудника письменный отказ от вакцинации. Чтобы вернуться к выполнению своей работы, сотрудник должен пройти курс вакцинации или дождаться конца пандемии.

Уточняется, что граждане России могут быть отстранены от работы, если они отказались прививаться от COVID-19 без наличия медотвода, о чем говориться в статье 76 Трудового кодекса РФ. Кроме того, отказ от вакцинации является нарушением закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В нем прописано, что человека могут отстранить от работы, ели он не желает вакцинироваться, так как это может нести высокий риск заражения инфекцией окружающих.

Кроме того, прививка от COVID-19 занесена в календарь прививок. Вакцинация становится обязательной, если региональный главврач вынесет постановление об обязательном прививании сотрудников ряда сфер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны на федеральном уровне не принимали решений об ужесточении ограничений для непривитых от COVID-19 граждан.

Фото: пресс-служба Западного военного округа