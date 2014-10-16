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Песков: решений об ужесточении в РФ мер для непривитых от COVID-19 пока нет
Вчера, 13:48
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Песков: решений об ужесточении в РФ мер для непривитых от COVID-19 пока нет

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Отдельные меры ограничений для невакцинированных вводятся на уровне регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны на федеральном уровне не принимали решений об ужесточении ограничений для непривитых от COVID-19 граждан. Об этом пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, в настоящее время отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей, однако, ужесточать карантинные меры для непривитых россиян на том уровне, как это происходит во Франции, не планируется.

Такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Представитель Кремля отметил, что статистика показывает пользу усиления ограничительных мер для тех, кто не вакцинировался от COVID-19.

Напомним, на территории Франции с начала следующего месяца при посещении заведений общественного питания, торговых центров, а также при перемещении воздушными судами и поездами дальнего следования будут требовать санитарный пропуск, которые показывает, что человек прошел курс вакцинации от коронавируса, либо имеет отрицательные результаты ПЦР-теста. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране вводится обязательная вакцинация для медработников и всех работающих в больницах.

Фото: kremlin.ru

Теги: covid-19, covid-паспорт, дмитрий песков, коронавирус, ужесточение карантина
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Вчера 16:21

Трепло - Песков опять врёт . Это у них в кремле нет ужесточений , а на местах , каждая тварь себя князем называет . И плевать им на Путина , и конституция у них как и у Путина своя .

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