Песков: решений об ужесточении в РФ мер для непривитых от COVID-19 пока нет

Отдельные меры ограничений для невакцинированных вводятся на уровне регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны на федеральном уровне не принимали решений об ужесточении ограничений для непривитых от COVID-19 граждан. Об этом пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, в настоящее время отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей, однако, ужесточать карантинные меры для непривитых россиян на том уровне, как это происходит во Франции, не планируется.

Такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Представитель Кремля отметил, что статистика показывает пользу усиления ограничительных мер для тех, кто не вакцинировался от COVID-19.

Напомним, на территории Франции с начала следующего месяца при посещении заведений общественного питания, торговых центров, а также при перемещении воздушными судами и поездами дальнего следования будут требовать санитарный пропуск, которые показывает, что человек прошел курс вакцинации от коронавируса, либо имеет отрицательные результаты ПЦР-теста.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране вводится обязательная вакцинация для медработников и всех работающих в больницах.

Фото: kremlin.ru