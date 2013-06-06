Василий Голубев позитивно оценил нерабочие дни, которые привели к снижению числа зараженных.

В Ростовской области загруженность коечного фонда составила 71%. Об этом в эфире местного канала сообщил глава региона Василий Голубев. Эксперт пояснил, что на территории упал показатель по зараженности населения, а также загруженности инфекционных госпиталей. Уровень числа пациентов постепенно начинает стабилизироваться, что положительно сказывается на освобождении мест в больницах.

Мы видим ежедневно, 650 больных ковидом плюс-минус выявляют каждый день. Какие-то качели… Но мы не увидели ни взрывного роста, ни какой-то негативной динамики. Василий Голубев, глава Ростовской области

Губернатор региона Василий Голубев объяснил журналистам, что по мнению специалистов длинные нерабочие дни хорошо сказались на снижении показателей по заболеваемости.

В Ростовской области бесплатные лекарства от коронавируса получили 184 тысячи жителей.

Фото и видео: Instagram / golubev.v.u

