Василий Голубев раскрыл требования для послаблений в регионе перед Новым годом.

Глава Ростовской области назвал условия снятия ограничений по COVID-19. Губернатор раскрыл подробности по эпидемиологической обстановке для журналистов местного телеканала "Дон24". Запись программы приведена в собственном Instagram-аккаунте Василия Голубева. Чиновник объяснил, что частично ограничения для населения власти могут снять уже к Новому году.

Если тенденция, которая сегодня существует, будет идти в этом же направлении, то у нас появятся новые возможности для того, чтобы некоторые ограничения убрать. Василий Голубев, глава Ростовской области

Однако до этого момента жителям потребуется жестко соблюдать введенные санитарные меры по противодействию распространения ковида. Ситуация по отмене или ослаблению ограничений будет зависеть от дисциплины населения региона. Речь идет о ношении медицинских масок и других средств защиты, соблюдения социальной дистанции.

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Фото и видео: Instagram / golubev.v.u

