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Губернатор Петербурга обратился к горожанам в связи с 80-летием Дороги жизни
Сегодня, 9:25
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Губернатор Петербурга обратился к горожанам в связи с 80-летием Дороги жизни

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В честь этого депутат Госдумы РФ Михаил Романов предложил присвоить ей звание дороги-героя.

В понедельник, 22 ноября, Петербург отмечает 80-летие со дня открытия Дороги жизни. 

Депутат Госдумы Михаил Романов намерен выступить с инициативой о включении Дороги жизни в число героев в течение юбилейного года, который в этом году отмечает историческая трасса. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

В ноябре 1941 года начались холода, поэтому по Ладожскому озеру прекратили навигацию, а запасы хлеба закончились. С 20 ноября начались самые страшные дни и месяцы блокады. Рабочие получали 250 граммов хлеба, служащим, детям и всем остальным жителям полагалось 125 граммов.

В Смольном напомнили, что тогда командование Ленинградского фронта ожидало заморозков, чтобы лед на озере окреп и смог выдержать транспорта. 

22 ноября 1941 года в Осиновец прибыла первая автоколонна с хлебом. 25 декабря 1941 года впервые были увеличены нормы хлеба. Рабочие стали получать 350 граммов, служащие, дети, иждивенцы – 200 граммов. 

Смольный

Губернатор Александр Беглов пожелал мира и добра всем ленинградцам – петербуржцам. Блокадникам выплатили по 50 тысяч рублей к памятному дню. 

Фото: Невский баталист / Вконтакте

Теги: блокада ленинграда, великая отечественная война, дорога жизни, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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