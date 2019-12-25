Блокадникам выплатили по 50 тысяч рублей к 80-летию Дороги жизни

Деньги получили 1912 человек, которые менее четырех месяцев прожили в Ленинграде в период блокады.

В связи с 80-летием Дороги жизни ветеранам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, выдали по 50 тысяч рублей. Деньги получили 1912 человек, которых ранее не затронул указ о единовременной выплате. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Указ о единовременной выплате гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", подписал Владимир Путин. В ноябре они вместе с пенсиями и другими выплатами получили по 50 тысяч рублей. В Петербурге деньги выплатили 61 092 ветеранам, в Ленобласти – 3156.

Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера зимой 1941-1943 гг., стала единственной транспортной магистралью, которая связывала блокадный Ленинград со страной. 22 ноября 1941 года по ней началась доставка хлеба. По этой дороге из города вывезли 1,4 млн людей и доставили более 2,3 млн тонн грузов, основная часть которых – продукты питания.

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Фото: Piter.TV