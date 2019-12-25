В закон Минтруда внес нововведения.

Порядок выплаты пенсий изменится в России с 1 января 2022 года. Об этом сообщили журналисты издания "Парламентская газета" со ссылкой на документ, утвержденный Министерством по труду и социальной защите населения. Чиновники приняли новые требования по предоставлению пенсионных выплат, а также контроля за начислением денежных средств.

По обновленным положениям законодательства, доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации, специалисты смогут раньше. Для этого гражданину необходимо известить ПФР соответствующим заявлением. Пожилые граждане России получат право на внесение уточнений в собственное заявление о доставке им пенсии. В частности, пенсионер, получающий денежные средства через почтовое отделение, сможет указать сведения о том, что сумма, не полученная им в текущем месяце, будет перечислена на счет в банке.

Также нововведения коснутся граждан, признанных банкротами. Их освободят от удержания пенсий. Пенсию умершего человека смогут получить его законные наследники. Для этого им необходимо направить заявление в Пенсионный фонд России.

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Фото: Piter.tv

