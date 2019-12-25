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Силуанов оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам
Сегодня, 13:58
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Силуанов оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам

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Он сказал, что в приоритете пенсионеры без допдохода.

Глава Мнфина Антон Силуанов во время выступления в Госдуме заявил, что в первую очередь власти будут поддерживать пенсионеров, у которых нет дополнительного дохода. Таким образом он оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам.

Минситр сказал, что в бюджете ресурсы направляют в первую очередь на поддержку семей с детьми, а также на решение вопросов с бедностью. Вторым приоритетным вопросом является поддержка пенсионеров, у которых нет дополнительного дохода.

С тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть. Чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, даем дополнительные меры разовой поддержки. 

Антон Силуанов, глава Минфина России

Ранее мы писали, что с 1 ноября в России начнется выдача новых льготных кредитов бизнесу. 

Фото: kremlin.ru

Теги: индексация пенсий, минфин антон силуанов
Категории: Новости России, Лента новостей,

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