С 1 ноября в России начнется выдача новых льготных кредитов бизнесу

Правительство выделит до 20 млрд рублей на льготные кредиты бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Будет выделено также 38,5 млрд рублей на гранты малым и средним предприятия. Об этом завил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
По словам Мишустина, в настоящее время правительство завершает подготовку нормативной базы по дополнительным мерам поддержки бизнеса в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Мишустин подчеркнул, что выдача новых льготных кредитов начнется 1 ноября. Завершиться она должна в конце 2021 года.
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Фото: pixabay
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