С 1 ноября в России начнется выдача новых льготных кредитов бизнесу

Правительство завершает подготовку нормативной базы.

Правительство выделит до 20 млрд рублей на льготные кредиты бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Будет выделено также 38,5 млрд рублей на гранты малым и средним предприятия. Об этом завил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам Мишустина, в настоящее время правительство завершает подготовку нормативной базы по дополнительным мерам поддержки бизнеса в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Мишустин подчеркнул, что выдача новых льготных кредитов начнется 1 ноября. Завершиться она должна в конце 2021 года.

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