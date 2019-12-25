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В 2022 году стоимость проживания в отелях в Турции может вырасти
Сегодня, 13:08
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году стоимость проживания в отелях в Турции может вырасти

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Существенно повышают цены отели, которые улучшают свою концепцию обслуживания или вкладываются в новую инфраструктуру.

Летом 2022 года цены на проживание в некоторых отелях в Турции могут вырасти примерно на 10%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В сообщении говорится, что на цены в России могут повлиять колебания курса рубля.

Как правило, существенно повышают цены отели, которые улучшают свою концепцию обслуживания или вкладываются в новую инфраструктуру. Однако влияют на рост цен и другие факторы, например, в Турции снова установили НДС в размере 8% для поддержки отелей, общепита, кино, а также театров и музей.

Ранее мы писали, что спрос на туры в Кипр в нерабочие дни среди россиян составит 20-25%. 

Фото: pixabay 

Теги: проживание в отелях турции
Категории: Новости России, Лента новостей,

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