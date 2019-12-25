Спрос на туры в Кипр в нерабочие дни среди россиян составит 20-25%

Направление составило конкуренцию популярным среди россиян курортам Турции и Египта.

В начале ноября российские туристы массово устремились на курорты Кипра, спрос может вырасти на 20-25%. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что данное направление составило конкуренцию курортам Египта и Турции. Туроператоры отмечают, что найти свободные номера в отелях в период нерабочей недели маловероятно. В АТОР отмечают, что остались единичные места на перелет.

По сравнению с летним периодом осенью турпоток оказался выше на 5-7%. Предполагается, что по итогам года Кипр посетят порядка 500 тыс. россиян.

Ранее мы писали, что Мишустин поблагодарил российских врачей за спасение больных в пандемию COVID-19.

Фото: pixabay