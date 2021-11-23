Василий Голубев оценил обеспеченность препаратами при лечении ковида в регионе.

В Ростовской области бесплатные лекарства от коронавируса получили 184 тысячи жителей. Об этом в эфире программы "О главном" местного телеканала рассказал глава региона Василий Голубев. Запись опубликована в собственном аккаунте чиновника в Instagram. Отвечая на соответствующий вопрос специалист заметил, что в течение суток власти отреагируют на все обращения по поводу транспортировки и доставки зараженным жителям препаратов для лечения от ковида.

По-прежнему работает горячая линия, поступает самая разная информация. На сегодня с начала года 184 тысячи жителей Ростовской области, которые лечатся амбулаторно, получили лекарство. Сейчас мы обеспечиваем порядка восьми тысяч человек. Василий Голубев, глава региона

Чаще всего жалобы населения касаются не тех препаратов. Речь идет о том, что пациенты хотели лечиться одним лекарством, а медики принесли им другое. Обычно ситуация затрагивает препараты, которые принимаются только по назначению врача, хотя пациенты полагают, что они ему положены автоматически. На обеспечение людей бесплатными лекарствами регион направил из бюджета дополнительно 278 млн рублей. При этом ежедневно в Ростовской области ковидом заболевает около 650 человек.

Глава Ростовской области назвал условия снятия ограничений по COVID-19.

Фото и видео: Instagram / golubev.v.u

