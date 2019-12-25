В Ростовской области ликвидировали открытое горение на химзаводе

В Шахтах потушили открытое пламя на заводе ХИМПЭК.

В Ростовской области ликвидировали открытое горение на химическом заводе. Об этом журналистам рассказали представители регионального ГУ МЧС. В экстренном ведомстве уточнили, что выгорела территория завода по производству полимерной упаковки ХИМПЭК. Объект располагается в Шахтах.

В 7:02 ликвидация открытого горения, проводится проливка конструкций. пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Напомним, что пламя начало распространяться по заводу около полудня 25 февраля. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Позже огонь специалисты смогли локализовать на 900 квадратных метрах.

Три человека пострадали при хлопке газа в Ростовской области.

Фото: Piter.tv