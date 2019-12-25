Из-за пожара в одном из домов Центрального района эвакуировали 20 человек

Около восьми часов вечера в четверг, 25 февраля, на 8-ой советской улице в пятиэтажном жилом доме №44 произошел пожар, сообщила пресс-служба МЧС региона.
Возгорание заметили в квартире на 5-м этаже, в перекрытиях между чердаком и квартирой. Из парадной пришлось эвакуировать 20 человек, а площадь горения составила 6 метров.
Достоверной информации о причинах проишествия и пострадавших пока нет.
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Фото: Piter.TV
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