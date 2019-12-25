Три человека пострадали при хлопке газа в Ростовской области

Среди раненых - подросток.

Три человека пострадали при хлопке баллона с газом в жилом доме Ростовской области. Об этом журналистам сообщила представитель Следственного комитета по региону Галина Гагалаева. По данным чиновницы, в списке раненых есть подросток. Инцидент зафиксирован в хуторе Молаканский.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали двое мужчин 1988 и 1978 года рождения, а также 15-летний подросток Галина Гагалаева, официальный представитель СК РФ по Ростовской области

В настоящее время пациенты госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту произошедшего ведется доследственная проверка. На месте работают следователи.

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Фото: Piter.tv