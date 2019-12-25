Два человека погибли в ДТП на трассе "Дон" в Ростовской области

На трассе М-4 столкнулись два грузовика.

Два человека погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом рассказали региональные представители ГИБДД. Известно, что смертельная авария произошла около 19 часов вечера 5 февраля в Аксайском районе. На участке дороги столкнулись два грузовика.

На 1037 км автомобильной дороги М-4 "Дон". По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, пробив колесоотбойный брус, и столкнулся с другим большегрузом пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

Жертвами стали водитель и пассажир одного из транспортных средств. Также известно об одном пострадавшем. На время проведения восстановительных работ в полиции рекомендовали автомобилистам выбирать альтернативный маршрут, который проходит через аэропорт Платов, а также Щепкинскую развязку.

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Фото: dontr.ru

