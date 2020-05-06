В Ростове-на-Дону уволили "учителя года" из-за участия в акциях протеста

Он вел прямую трансляцию с улиц города в день протестов, а также писал посты, в которых делился мнением о ситуации в стране.

Учителя обществознания и истории Александр Рябчук был уволен из ростовских школ из-за участия в протестной акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Рябчук работал в ростовском лицее №11 учителем, а также в одной из частных школ города. В день проведения акции протеста он вел прямую трансляцию с улиц города, после чего публиковал в своем аккаунте посты, в которых делился мнением о ситуации в стране. Ранее Рябчук стал победителем конкурса "Учитель года Ростова-на-Дону - 2020".

Влиятельные люди позвонили директору частной школы, после чего она сказала, что продолжение нашего сотрудничества возможно при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения. В муниципальной системе мне сказали то же самое. Александр Рябчук, учитель

Утром, 3 февраля, в дом его бывшей супруги и дочери ворвался ОМОН, был произведен обыск. Об этом учитель также рассказал в своем аккаунте в Instagram. Он также отметил, что не призывает никого к противоправным действиям.

Ранее Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца "трусливым шакалом".

Видео: Instagram / Александр Рябчук