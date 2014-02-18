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Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца "трусливым шакалом"

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По его мнению, арестованный должен был защищать свою позицию и идти до конца.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уроженца республики Сайд-Мухаммада Джумаева, дравшегося с бойцами ОМОН, "трусливым шакалом". Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный".

Инцидент произошел 23 мая на несанкционированной акции протеста в Москве. Спустя пять дней суд арестовал Джумаева, он проведет в изоляторе два месяца. На допросе обвиняемый признал вину.

Кадыров заявил, что Джумаеву не стоило бежать, "если он мужчина". Глава Чечни отметил, что обвиняемый должен был защищать свою позицию и идти до конца. Он также раскритиковал попытки героизировать Джумаева.

Где было видано, чтобы трусливого шакала, сбежавшего после драки, считали героем? Я никогда не видел.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее стало известно, что Верховный суд одобрил взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК.

Видео: TG / 1ADAT

 

Теги: акции протеста, глава чечни, москва, омон, рамзан кадыров, сайд муххамад джумаев
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Ужасный Великий
Сегодня 19:53

 На все 100% согласен с почтенным Рамзаном Ахмадовичем ! Ведь, согласно документально подтверждённым данным, большая часть участников акций Навального это кровожадные живодёры-догхантеры , которых оппозиционный политик завербовал в свои ряды и призвал приходить на митинги против Президента Путина подписавшего самый гуманный в Мире Закон о защите животных ФЗ № 498 от 27.12. 2018 . 
 Так что, вполне вероятно, что сбежавший трус тоже входил в криминальное сообщество " догхантеры " .
 Ибо только подлые трусы способны тайком подбрасывать лучшим друзьям человека отраву под видом еды ! 
Наверное "навальнята" таким образом хотят огорчить Великих зоогуманистов - Путина и Кадырова за их доброе отношение к собакам , которые уже 30 000 лет верно служат людям .

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Горичева Ирина
Сегодня 19:35

Умoляю, пoмогите нaм! Hедавно мнe пpишлось пoхоронить cупруга, кoторый пoследние нeсколько лeт пpожил инвaлидом в pезультате ДТП. Bсе имeющиеся нa тoт мoмент дeньги я пoтратила нa eго пoхороны, a жили мы тoлько нa eго пoсобие. Cейчас я вынyждена хoть кaк-тo бoроться зa cвою жизнь и зa жизнь двyх cвоих мaленьких дeток, пoтому чтo y нaс нeт дeнег дaже нa eду. Мы не ели уже несколько дней... Квaртиру мы cнимаем, и eсли нe зaплатим, нaс пpосто вышвыpнут нa yлицу, пoтому чтo xозяину нeважно, eсть y мeня дeньги или нeт. Eсли eсть cреди людeй дoбрые и нeравнодушные, cпасите нaши дyши! Kарта cбер 2202 2019 0902 8082, мoе имя Иpина. Мы бyдем мoлиться зa кaждую кoпейку, кoторую вы cможете пoжертвовать. Здоровья вам и всего наилучшего!

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