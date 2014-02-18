Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца "трусливым шакалом"

По его мнению, арестованный должен был защищать свою позицию и идти до конца.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уроженца республики Сайд-Мухаммада Джумаева, дравшегося с бойцами ОМОН, "трусливым шакалом". Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный".

Инцидент произошел 23 мая на несанкционированной акции протеста в Москве. Спустя пять дней суд арестовал Джумаева, он проведет в изоляторе два месяца. На допросе обвиняемый признал вину.

Кадыров заявил, что Джумаеву не стоило бежать, "если он мужчина". Глава Чечни отметил, что обвиняемый должен был защищать свою позицию и идти до конца. Он также раскритиковал попытки героизировать Джумаева.

Где было видано, чтобы трусливого шакала, сбежавшего после драки, считали героем? Я никогда не видел. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее стало известно, что Верховный суд одобрил взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК.

Видео: TG / 1ADAT