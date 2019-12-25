Верховный суд одобрил взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК

"Судьи изучили доказательства, обстоятельства спора, дали им правовую оценку".

Верховный суд одобрил взыскание 88 миллионов рублей с политика Алексея Навального, юриста Любви Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иностранным агентом) в пользу ООО "Московский школьник". Суд оставил в силе решение трёх нижестоящих инстанций.

Ответчики подали кассационную жалобу с просьбой передать иск в Судебную коллегию по экономическим спорам. В определении ВС сказано, что судьи изучили доказательства, обстоятельства спора, дали им правовую оценку, учли возражения и мнения сторон.

Ранее мы писали, что в кабмине ФРГ не исключают новых санкций по ситуации вокруг Навального.