ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах РФ

Силовики изъяли почти 200 единиц незаконного оружия.

ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах России. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ведомства. По данным силовиков, у преступников изъято около 200 единиц оружия. Известно, что члены группировки действовали в Томской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Свердловской, Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Вологодской, Иркутской областях, а также в Подмосковье, Карелии, Коми, Мордовии, Москве, Красноярском и Хабаровском краях.

Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 регионов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту сообщение ЦОС ФСБ РФ

Из незаконного оборота силовики изъяли 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушку, 191 единицу огнестрельного оружия. Прекращена нелегальная деятельность 28 мастерских, в которых изготавливались боеприпасы и модернизировалось оружие.

ТикТок-блогер Константин Лакеев пожаловался на избиение во время допроса.

Фото: Piter.tv