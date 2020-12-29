Член ОНК подала жалобу на нарушение.

ТикТок-блогер Константин Лакеев пожаловался на избиение во время допроса в Следственном комитете. Об этом пишет издание Baza со ссылкой на представителя ОНК Марину Литвинович. Она посещала Лакеева накануне.

По её словам, блогера избили во время допроса. Также он двое суток провёл на одном стуле в кабинете следователя.

Литвинович отметила, Константина Лакеева не кормили двое суток. Сейчас блогер содержится в камере с бывшим заключённым.

Член ОНК подала жалобу на нарушение.

Ранее блогер Лакеев признал вину по делу о нападении на машину ФСБ в Москве.

Фото: pixabay.com